Corinthians aproveita Neymar no banco para derrotar o Santos e garantir vaga na final do Paulistão

A vitória por 2 a 1, que colocou o time do Parque São Jorge na decisão do Estadual, foi alcançada graças ao trio formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto, que balançaram as redes neste domingo (9)

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Garro comemora gol na partida do Corinthians contra o Santos na Neo Química Arena



Principal astro do futebol brasileiro, Neymar não saiu do banco de reservas e viu o Santos ser derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão. O resultado que colocou o time do Parque São Jorge na decisão do Estadual foi alcançado graças ao brilho do trio formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto, que balançaram as redes para o time corintiano neste domingo (9), e Memphis Depay, que deu a assistência do primeiro gol alvinegro.

O Corinthians agora concentra as suas forças para o duelo de volta contra o Barcelona de Guayaquil. Depois de perder por 3 a 0 no Equador, o time alvinegro precisa de uma remontada histórica para avançar à fase de grupos da Copa Libertadores. O adversário na final do Paulista sairá do clássico Palmeiras x São Paulo, marcado para esta segunda-feira, no Allianz Parque. A decisão acontece nos dias 16 e 27 de março.

O Santos, por sua vez, terá três semanas livres para treinar de olho na estreia do Campeonato Brasileiro. O time da Baixada joga contra o Vasco, no Rio, na primeira rodada da competição nacional. Os primeiros minutos foram de um jogo estudado, com o time corintiano valorizando a posse de bola, enquanto os santistas tentaram pressionar o rival no campo de defesa – com Thaciano no lugar de Neymar, a equipe ganhou um pouco mais de agilidade. Os donos da casa mostraram que fizeram bem o dever de casa e abriram o placar aos 11 do primeiro tempo. Após jogada ensaiada de escanteio, Memphis Depay fez ótimo cruzamento e Yuri Alberto, sozinho na pequena área, completou para as redes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sem Neymar, o Santos sentiu dificuldade na articulação de jogadas no meio-campo. Seria natural o time santista abusar das jogadas pelos flancos, mas os pontas Soteldo e Guilherme pouco foram acionados. Por vezes, eles até tiveram de recuar ao setor central para participar da criação. Com a volta de Raniele, o Corinthians ganhou poder de marcação e teve facilidade para desarmar qualquer lance mais insinuante do adversário. O tom subiu e o promissor árbitro Matheus Candançan marcou falta em algumas entradas mais duras, mas deixou a partida “correr” na maior parte do tempo.

Seguro na partida, o Corinthians pecou ao não aproveitar a superioridade para agredir o rival. A primeira finalização do time do Santos aconteceu somente aos 36 minutos, após Gabriel Bontempo receber na área e chutar cruzado, obrigando Hugo Souza a fazer boa defesa. O goleiro corintiano já não pôde fazer nada quando, um minuto depois, Tiquinho Soares ganhou disputa no alto e completou cobrança de escanteio para o fundo do gol. Em 16 partidas no ano, time do Parque São Jorge só não foi vazado em apenas três.

Segundo tempo

O Santos voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, buscando ficar com a bola no pé e pressionando o Corinthians na busca por espaços. Coube ao Corinthians o contra-ataque. Em falta perigosa ocorrida após escapada em velocidade, Gabriel Brazão foi buscar no ângulo cobrança de Rodrigo Garro. Instantes depois, o camisa 8 corintiano recebeu com espaço na entrada da área e estufou as redes com um petardo de perna esquerda, colocando os donos da casa à frente do placar aos dez minutos do segundo tempo.

Após ficar novamente à frente do placar, o Corinthians tentou domar o ímpeto do Santos, mas viu o rival ir para a cima com tudo. O time santista tentou chutes de longe e alçou bolas na área, nem sempre com precisão. Assim como no primeiro tempo, as disputas continuaram acima do tom, o que ficou nítido depois de Zé Ivaldo acertar o tornozelo de Yuri Alberto em carrinho perigoso. O zagueiro acabou expulso após o VAR chamar o árbitro para revisar o lance no monitor, e o camisa 9 precisou ser substituído.

Após a expulsão, o Santos se viu sem condições necessárias para buscar o empate e levar a partida para as penalidades. Apesar do resultado, Neymar não saiu do banco de reservas e só pôde observar o time santista se desdobrar para incomodar o rival, e quase levar o terceiro nos espaços deixados atrás. Nos minutos finais, Escobar ainda foi expulso por entrada dura em José Martínez.

Ficha técnica

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); José Martínez, Raniele (Ryan), André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro (Alex Santana); Yuri Alberto (Ángel Romero) e Memphis Depay. Técnico Ramón Díaz.

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Benjamín Rollheiser) e Thaciano (Barreal); Soteldo (Deivid Washington), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Yuri Alberto, aos 11, e Tiquinho Soares, aos 37 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Garro, aos 10 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Angileri, Charles, Memphis Depay (Corinthians); Gil (Santos).

CARTÃO VERMELHO – Zé Ivaldo e Escobar (Santos).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

PÚBLICO – 48.046.

RENDA – R$ 3.469.727,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Confira como foi a transmissão da partida pela Jovem Pan

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira