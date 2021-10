Corinthians busca dois gols nos minutos finais e empata com o Bragantino

Partida era confronto direto entre times que fazem parte do G-6 do Brasileirão e foi bastante movimentada, com boas chances pros dois times

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians acertou a trave e, na sequência, Bragantino abriu o placar



Em duelo direto por uma vaga na próxima edição da Libertadores, Bragantino e Corinthians se enfrentaram no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista e empataram por 2 a 2 na 23ª rodada do Brasileirão. A partida foi bastante movimentada e teve chances das duas equipes. No primeiro tempo, o Corinthians levou perigo com chutes de Roger Guedes e Renato Augusto, que Cleiton defendeu, e o time da casa ameaçou com cabeçada para fora de Ytalo. No segundo tempo, o Corinthians acertou a trave com mais um chute de Roger Guedes, mas logo na sequência, foi o Bragantino que abriu o placar em chute de Luan Cândido da entrada da área que Cássio não conseguiu espalmar. A equipe paulistana tentou responder com Cantillo, que balançou a rede pelo lado de fora em chute após cobrança de escanteio. Hurtado fez 2 a 0 para o time da casa, aproveitando para cabecear rebote de Cássio em chute de Eric Ramires. Renato Augusto diminuiu aos 44 minutos, ao passar por dois marcadores e chutar no ângulo de Cleiton, e Gustavo Mosquito empatou aos 50, soltando uma bomba após tabela feita por Adson e Giuliano. Com o resultado, Bragantino e Corinthians ficam ambos com 34 pontos e ocupam, respectivamente, a quinta e a sexta colocações na classificação.