Corinthians e Santos afirmam que doaram mais de R$ 92 mil para vítimas das chuvas no litoral de SP

Quantia foi destinada no dia 4 de abril, para o Instituto Verdescola, que está prestando assistência ao afetados pelo temporal

GUILHERME DIONíZIO/Estadão Conteúdo Campanha de Corinthians e Santos arrecadou R$ 92 mil para vítimas das chuvas do litoral de SP



Corinthians e Santos anunciaram nesta quarta-feira, 5, o resultado da campanha “Clássico Alvinegro: Juntos pelo Litoral”, realizada no final de fevereiro, com a intenção de ajudar as vítimas das chuvas do litoral de São Paulo. De acordo com os dois clubes, a iniciativa, feita através da plataforma da “Play For a Cause”, arrecadou R$ 92.130 – a quantia foi destinada, no dia 4 de abril, para o Instituto Verdescola, que está prestando assistência ao afetados pelo temporal. Os rivais promoveram um leilão beneficente com as camisas utilizadas pelos 11 titulares de cada clube no clássico válido pela 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, no dia 26 de fevereiro. Ao todo, a ação recebeu 528 lances, com todos os itens vendidos. No total, 64 pessoas morreram em São Sebastião e uma em Ubatuba. As cidades de Ilhabela, Caraguatatuba e Guarujá também foram bastante atingidas.