Corinthians e Santos fazem ‘jogo de seis pontos’ contra o rebaixamento no Brasileiro

Corinthians e Santos se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, 29, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do histórico glorioso dos dois clubes, o Clássico Alvinegro será um “jogo de seis pontos” na luta contra o rebaixamento. O Timão, é verdade, voltou a vencer após seis rodadas, com um triunfo pelo placar mínimo diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, e subiu para o 13º lugar. Apesar disso, o time do técnico Mano Menezes soma 36 pontos, seis a mais em relação ao Goiás, que abre a zona de rebaixamento. Desta forma, um novo resultado positivo pode dar tranquilidade aos corintianos nesta reta final de torneio. O Peixe, por sua vez, vive uma situação ainda mais delicada na competição. Apesar de ter batido o Coritiba, na Vila Belmiro, na última quinta-feira, 26, os santistas têm apenas 33 pontos, dois a mais que os goianos, e precisam da vitória para se livrar do fantasma do rebaixamento.

Sequência difícil

Em ambos casos, um resultado negativo no clássico também pode dificultar a situação dos clubes para os próximos jogos no Brasileirão. O Timão terá pela frente uma sequência de equipes que brigam pela parte de cima, como Athletico-PR (casa), Red Bull Bragantino (fora), Atlético-MG (casa) e Grêmio (fora). Depois, os corintianos ainda medem forçam com Bahia (casa), Vasco (fora), Internacional (casa) e Coritiba (fora), adversários que, atualmente, estão lutando contra a queda. Já a tabela do Peixe tem: Flamengo (fora), Cuiabá (casa), Goiás (fora), São Paulo (casa), Botafogo (fora), Fluminense (casa), Athletico-PR (fora) e Fortaleza (casa).

Luta contra o rebaixamento

10º) São Paulo – 38 pontos (10 vitórias e saldo 0)

11º) Internacional – 38 pontos (10 vitórias e saldo – 2)

12º) Cuiabá – 37 pontos (10 vitórias e saldo – 2)

13º) Cruzeiro – 37 pontos (9 vitórias e saldo 4)

14º) Corinthians – 36 pontos (9 vitórias e saldo – 1)

15º) Bahia – 34 pontos (9 vitórias e saldo – 4)

16º) Santos – 33 pontos (9 vitórias e saldo – 20)

17º) Goiás – 31 pontos (7 vitórias e saldo – 12)

18º) Vasco – 30 pontos (8 vitórias e saldo – 12)

19º) Coritiba – 20 pontos (5 vitórias e saldo – 31)

20º) América-MG – 19 pontos (4 vitórias e saldo – 27)

Corinthians x Santos

Data: 29/10/2023

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera; Maycon, Renato Augusto e Giuliano; Romero e Yuri Alberto.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Kevyson, Rincón, Jean Lucas e Lucas Lima; Yeferson Soteldo e Marcos Leonardo.

Árbitro: Anderson Daronco (RS).

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva (RS).

VAR: Wagner Reway (PB).