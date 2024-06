Corinthians empata com o Athletico-PR nos acréscimos do segundo tempo no Brasileirão

Na Ligga Arena, a equipe paulista foi dominada, mas o goleiro Matheus Donelli, um dos protagonistas da partida, e o zagueiro Cacá impediram que o time deixasse Curitiba sem pontuar; partida terminou em 1 a 1

REINALDO REGINATO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Raniele, Rodrigo Garro e Cuello durante Athletico e Corinthians em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024



O calvário do Corinthians no Brasileirão estava para aumentar neste domingo (23), mas o time buscou forças de onde poderia não haver para arrancar um empate com o Athletico-PR por 1 a 1. Na Ligga Arena, a equipe paulista foi dominada, mas o goleiro Matheus Donelli, um dos protagonistas da partida, e o zagueiro Cacá, que marcou nos acréscimos do segundo tempo, impediram que o time deixasse Curitiba sem pontuar. Ainda assim, a situação do Corinthians é ruim. São apenas oito pontos em 11 jogos no torneio no qual ganhou somente uma partida, na distante quarta rodada. São quase dois meses sem vitória na competição, o que aumenta a pressão sobre o presidente Augusto Melo, que pode demitir em breve António Oliveira, embora o treinador tenha sido poupado dos torcedores nos protestos recentes. A equipe tem terceira pior campanha e termina mais uma rodada na zona de rebaixamento.

O Athletico-PR retornou a Curitiba depois de dois jogos fora, mas não reencontrou o caminho dos triunfos. Vacilou pelo terceiro duelo consecutivo e mais uma vez empatou. Agora, tem 19 pontos e desperdiçou a chance de subir à vice-liderança da competição. Somando os pontos perdidos, o time de Cuca seria o líder. O Athletico-PR foi superior ao Corinthians em quase todo jogo. É evidente a diferença técnica entre as duas equipes. Não é à toa que os paranaenses estão disputando o título, enquanto que o foco dos paulistas é deixar a zona de rebaixamento. Foi, como se esperava, a equipe de Cuca que mais criou e atacou, sobretudo pelos lados, fazendo do jovem goleiro Matheus Donelli um dos protagonistas da partida.

Ele foi novamente titular porque Carlos Miguel, prestes a se transferir para o Nottingham Forest, da Inglaterra, alegou dores no tornozelo e se recusou a jogar. Donelli fez ótimas defesas, mas nada pôde fazer quanto Esquivel cruzou da esquerda na cabeça de Christian, que se enfiou entre os defensores do Corinthians e cabeceou no canto esquerdo. O gol saiu aos 44 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Athletico-PR continuou com o controle do jogo e criou para ganhar com margem larga, mas Cuello e Mastriani pararam em Donelli, o nome da partida, e Cuello acertou o travessão.

O Athletico-PR não matou o jogo e, como nas últimas duas partidas, foi castigado nos acréscimos. Cacá, tão criticado por marcar dois gols contra recentemente, foi o responsável por garantir o empate ao Corinthians. Ele pegou rebote de falta cobrada no travessão por Garro e empurrou de peito para o gol vazio. A bola entrou devagar. Os donos da casa ainda criaram mais duas chances para sair de campo com o triunfo, mas desperdiçaram ambas, para a revolta de Cuca. Confira a ficha técnica do jogo abaixo.

ATHLETICO-PR 1 X 1 CORINTHIANS

ATHLETICO-PR

Léo Linck; Madson, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick (Gabriel), Fernandinho e Christian (Zé Vitor); Nikão (Julimar), Cuello (Di Yorio) e Mastriani (Zapelli). Técnico: Cuca

CORINTHIANS

Matheus Donellil; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, Caetano e Hugo (Matheus Araújo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Igor Coronado); Wesley (Kayke) e Pedro Raul (Arthur Sousa). Técnico: António Oliveira

GOLS

Christian, aos 44 minutos do primeiro tempo. Cacá, aos 45 do segundo tempo

ÁRBITRO

Felipe Fernandes de Lima

CARTÕES AMARELOS

Pedro Raul, Fernandinho, Di Yorio

PÚBLICO

34.682 torcedores

RENDA

R$ 1.786.120,00

LOCAL

Ligga Arena, em Curitiba (PR)

*Com informações do Estadão Conteúdo