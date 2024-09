Corinthians faz proposta por atacante holandês Memphis Depay e se anima com possibilidade

Os custos com o jogador seriam bancados pela Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube paulista, que também bancou financeiramente Luis Suárez em sua passagem pelo Grêmio

EFE/EPA/Olaf Kraak O time paulista se favoreceria ao poder inscrever o holandês nas três competições que disputa (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana)



O atacante Memphis Depay pode surgir como opção de Ramón Díaz no ataque do Corinthians. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Atlético de Madrid, o jogador despertou interesse da direção corintiana. Com experiência em grandes clubes, Eurocopa e Copa do Mundo, o atleta de 30 anos pode ser a contratação com o nome mais pesado da gestão Augusto Melo. O acordo entre Corinthians e Depay seria viável por não haver a necessidade de pagamento a um clube que detém os direitos do jogador. O Atlético assinou com Julián Álvarez e Alexander Sorloth para o ataque e optou por não renovar com o holandês.

Para permanecer nas convocações da Holanda, Depay deve procurar um mercado competitivo. Ainda nesta semana, o treinador da seleção, Ronald Koeman, barrou o meia Steven Bergwijn, que trocou o Ajax pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Durante uma coletiva de imprensa, Koeman criticou a decisão do atleta. “Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso. Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira”, disparou o ex-zagueiro, que comandou a seleção pela primeira vez entre 2018 e 2020 e, depois desde 2022 até agora.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão”, questionou Koeman. Depay conta com outras propostas, da Espanha e da Arábia Saudita. A permanência no futebol europeu é prioridade, mas ele deve preferir o Corinthians a uma equipe saudita. O time paulista se favoreceria ao poder inscrever o holandês nas três competições que disputa (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), mesmo após o fechamento da janela de transferências, já que Depay não tem vínculo com outro clube.

Os custos com o jogador seriam bancados pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube paulista. Em julho, a casa de apostas pagará R$ 56,5 milhões ao Corinthians neste primeiro ano de contrato. Além disso, outros R$ 57 milhões são destinados para contratação de um jogador, a qualquer momento da duração do acordo. Desde o início do mandato de Augusto Melo, o presidente não escondeu a vontade de assinar com um atleta de peso, capaz de mobilizar ainda mais a torcida.

O modelo de negócio não seria novo para patrocinadora. A Esportes da Sorte também é parceira do Grêmio. Foi a empresa que bancou parte dos custos de Luis Suárez no clube gaúcho, em 2023. O salário do uruguaio chegava a R$ 2 milhões mensais. Memphis receberia no Corinthians um valor semelhante. Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012. Em seguida, passou por Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na última temporada, ele entrou em campo 31 vezes pelo clube espanhol, marcou nove gols e concedeu duas assistências.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte