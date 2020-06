Corinthians recebe proposta por Gustagol, mas cláusula com Inter pode ser entrave

Divulgação/Inter Gustagol foi emprestado ao Inter no começo do ano



O Corinthians recebeu uma proposta do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, de US$ 2,5 milhões para negociar o atacante Gustavo, o Gustagol, emprestado ao Inter em fevereiro desde ano.

De acordo com informações do UOL, os valores agradaram o alvinegro, mas o acordo com o colorado pode barrar a negociação, já que há no contrato uma cláusula dando preferência aos gaúchos para cobrir qualquer proposta a partir de US$ 3 milhões, cerca de R$ 15, 4 milhões.

Pelos valores atuais, não há a intenção de liberação do atleta ou obrigação do inter em cobrir a oferta pelo jogador. Os clubes vão precisar entrar em um acordo para definir o futuro do atleta.

O Corinthians tem 30% dos direitos econômicos de Gustagol, e 15% deles foram negociados com o Internacional na data do empréstimo. O Criciúma também tem uma fatia do jogador, 35%, e o Taboão da Serra, 20%.

Gustagol fez apenas três jogos oficiais pelo clube gaúcho, e ainda não marcou gols.