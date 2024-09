Corinthians se prepara para anunciar contratação do holandês Memphis Depay

O atacante poderá participar da Copa do Brasil, caso a equipe avance para as semifinais, mas a prioridade é que ele esteja disponível para as quartas de final da Copa Sul-Americana, com inscrições até 13 de setembro

Piotr Nowak/EFE Memphis Depay não entra em campo desde 10 de julho, devido a uma lesão



O Corinthians está prestes a oficializar a contratação do atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos. O presidente do clube, Augusto Melo, informou que o anúncio pode ser feito na próxima segunda (9) ou terça-feira (10), dependendo da conclusão de algumas questões burocráticas. A expectativa é que o jogador chegue a São Paulo até quarta-feira (11), após passar por exames médicos na Holanda. Atualmente, o Corinthians já inscreveu 47 jogadores para o Campeonato Brasileiro e tem até o dia 9 de setembro para registrar Depay. Caso a documentação não seja finalizada a tempo, o clube ainda poderá inscrevê-lo até 20 de setembro. O atacante poderá participar da Copa do Brasil, caso a equipe avance para as semifinais, mas a prioridade é que ele esteja disponível para as quartas de final da Copa Sul-Americana, com inscrições até 13 de setembro.

Memphis Depay não entra em campo desde 10 de julho, devido a uma lesão. O contrato do jogador com o Corinthians prevê um pagamento total de R$ 70 milhões até o seu término, sendo que parte desse valor será coberta pela patrocinadora Esportes da Sorte. Vale ressaltar que essa empresa de apostas está sob investigação da Operação Integration, que resultou na prisão de seu proprietário. O atacante começou sua carreira profissional no PSV em 2012 e já passou por clubes renomados como Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Na última temporada, ele atuou em 31 partidas pelo Atlético, anotando nove gols. Além de seu desempenho em clubes, Depay também se destacou na seleção holandesa em competições importantes, como a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa de 2021.

