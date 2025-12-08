Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians tem retornos importantes antes da semifinal da Copa do Brasil

Corinthians tem retornos importantes antes da semifinal da Copa do Brasil

Rodrigo Garro e Yuri Alberto participaram do treino tático conduzido por Dorival Júnior

  • 08/12/2025 17h57 - Atualizado em 08/12/2025 17h58
MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO BRASILEIRO A 2025, CORINTHIANS X SANTOS Yuri Alberto apresentou uma evolução significativa nos últimos dias

O Corinthians começou a semana com novidades positivas. Nesta segunda-feira, o meia Rodrigo Garro e o atacante Yuri Alberto treinaram normalmente com bola e tendem a reforçar o time na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O primeiro confronto acontece nesta quarta, às 21h30, no Mineirão.

Os dois jogadores participaram do treino tático conduzido por Dorival Júnior. Eles chegaram a atuar entre os titulares em parte da atividade, mas foram preservados em alguns momentos para controle de carga.

A expectativa de retorno era maior para Garro, porém Yuri Alberto apresentou uma evolução significativa nos últimos dias.

Garro se recupera de um estiramento no músculo solear, na panturrilha. Já Yuri vinha sofrendo com um edema na região do púbis e foi diagnosticado com sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda.

A definição da escalação será feita no treino de terça-feira pela manhã. Depois da atividade, a delegação segue para Belo Horizonte. O segundo duelo com o Cruzeiro acontece no domingo, às 18h, na Arena Corinthians.

