Ainda sem anúncio, Yony González já fala como jogador do Corinthians: ‘Grande oportunidade’

Lucas Merçon/FFC Yony González



Yony González chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira (5) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Ainda no aeroporto, o jogador colombiano falou com a imprensa e já deu seu primeiro recado ao torcedor corintiano, antes mesmo do anúncio oficial.

“É uma grande oportunidade. Um clube gigante, espero fazer o torcedor feliz, ajudar o time. É por isso que me contrataram. Estou à disposição para o que o professor precisar”, afirmou Yony González.

O atacante colombiano de 25 anos chega ao Timão por empréstimo até o fim do ano. Yony González vai reencontrar no Corinthians o meio-campista Victor Cantillo, com quem atuou no Junior Barranquilla.

“Falei com o Cantillo, que é um ex-companheiro, o conheço há muito tempo. Ele me disse para vir e para sermos felizes juntos, não deixar passar essa oportunidade. Agora é tratar de trabalhar e conquistar um lugar no time”, afirmou.

Yony ainda deu um recado diretamente para a torcida corintiana: “Entrega, gols, o que já viram no ano passado. Um jogador que nunca desiste da bola, que trata de fazer muitos gols, definir as partidas. Espero que esse ano também seja dessa maneira e eu possa ser feliz nesta grande equipe” finalizou.

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (5), às 21h30, contra o Guaraní (PAR), em Assunção, pela partida de ida da segunda fase da Conmebol Libertadores. González não foi inscrito no torneio. O jogador só poderá entrar na lista se o Timão avançar a fase de grupos.