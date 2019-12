Presidente do Goiás coloca Palmeiras ‘forte no páreo’ por Michael, alvo do Corinthians; Flamengo aguarda

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, confirmou que o Palmeiras entrou “forte no páreo” para contratar Michael, revelação do Campeonato Brasileiro da última temporada. Segundo o cartola, o Verdão está “no caminho certo”.

“O Palmeiras procurou o Goiás e está no caminho certo. Procurou o clube. Tive uma conversa com o Galiotte, mas ainda não fizeram proposta. Quanto ao Flamengo, o que posso dizer é que, comigo, ainda não houve nenhum contato”, afirmou Marcelo Almeira ao GloboEsporte.com.

O Corinthians foi o único clube que até o momento enviou uma proposta oficial ao Goiás por Michael. Os R$ 23 milhões oferecidos pelo Alvinegro já foram rechaçados pelos esmeraldinos.

Segundo a Fox Sports, nesta sexta-feira (20), um representante do Flamengo se reuniu com Eduardo Maluf, empresário de Michael, mas ainda não apresentou nenhuma proposta.

“Michael é craque como jogador e como pessoa. Está no mercado, mas, se ficar conosco em 2020, será ótimo. A verdade é que há interesse de muitos clubes, muita conversa, mas pouca ação concreta”, finalizou o presidente do Goiás.