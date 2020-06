Diretor do Corinthians: torcedor que não é sócio ou correntista de patrocinador ‘não é corintiano’

Para André Negão, clube não deve satisfações a quem não contribui financeiramente

Reprodução/Twitter André Negão é diretor administrativo do Corinthians



Envolvido em diversos problemas financeiros durante a pandemia, o Corinthians terá mais uma crise para administrar. Durante uma live no Facebook, o diretor administrativo do clube, André Negão, afirmou que apenas torcedores que pagam o programa Fiel Torcedor, sócios do clube ou correntistas do banco patrocinador da equipe podem cobrar explicações sobre as contas do clube.

“Um dia desses para trás, que eu estou em um monte de grupo, eu mandei uma mensagem e um cara falou que eu não respondia as perguntas. Eu falei ‘não respondo que pergunta? O que você quer saber?’. ‘Ah, porque o clube está devendo não sei o que’. Ô, chefia, você é sócio do clube? Não. É sócio-torcedor? Não, eu não sou. Você tem o cartão BMG? Não, não tenho. Então não posso te responder nada. Você não tem nenhum relacionamento com o Corinthians. Você não é corintiano”, disparou.

André Negão ainda disse que o torcedor precisa ‘ajudar’ a equipe. “Qualquer corintiano que quisesse ajudar o clube nesse momento, teria que entrar lá e fazer o cartão Meu Corinthians BMG. Desde o primeiro dia estamos dizendo que a cada 100 mil contas, o Corinthians ganha R$ 3 milhões. ‘Vamo fazer uma vaquinha’. Que vaquinha? Você não vai gastar nada. Só tem que ter o trabalho de entrar lá e fazer o cartão”, completou.

O cartão faz parte de um acordo com o patrocinador máster da equipe. São R$ 12 milhões de patrocínio, e um adicional de R$ 3 milhões a cada 100 mil novas contas. Até o momento, apenas 50 mil contas, segundo o dirigente, foram abertas.

“Sabe quantos fizeram? 50 mil. Cadê esses corintianos que ficam batendo no peito, enchendo nossa paciência e falando um monte de besteira? Quando o cara vem falar comigo, eu pergunto se é sócio do clube, se tem sócio-torcedor ou cartão BMG. Se não tiver, eu não tenho nada para falar, porque para mim ele não é corintiano. Que corintiano é você que para fazer um cartão que você não gasta um real para ajudar o clube, nem isso você faz”, concluiu.

As declarações geraram duras críticas por parte dos torcedores nas redes sociais.