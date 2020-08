Andrés Sanchez confirma que Corinthians fará testes na quinta-feira

Dirigente era contra nova testagem sob o argumento de que o time está ‘isolado’

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Testes para covid-19 serão feitos na quinta-feira no Corinthians



Depois da polêmica causada pela declaração sobre a não realização de testes para covid-19 antes da decisão do Paulistão, o presidente do Corinthians, Andrés Sanches, afirmou que o clube fará os exames na quinta-feira pela manhã.

A primeira partida da final entre Corinthians e Palmeiras, acontece na quarta-feira, 5, e a segunda, no sábado, 8. Em um post no twitter, Sanchez disse que está “seguindo protocolo do clube e as orientações da equipe médica”.

Seguindo protocolo do clube e as orientações da equipe médica que está desde o início acompanhando de perto o Corinthians, aviso que faremos nosso teste periódico de Covid-19 com o time, comissão e funcionários na manhã desta quinta-feira no CT — Andres Sanchez (@andresanchez63) August 3, 2020

Entenda a polêmica

Nesta segunda, o Timão alegou que não faria os testes antes das finais do Campeonato Paulista porque os jogadores têm permanecido em isolamento. O presidente Andrés Sanchez disse ainda que o Palmeiras não respeitou o protocolo de isolamento sugerido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), já que o clube tem liberado os jogadores a voltarem para suas residências após as partidas.