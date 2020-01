Andrés Sánchez diz que Corinthians pagará R$ 3,5 milhões para rescindir com Ralf

Peter Leone/O Fotográfico/Estadão Conteúdo Andrés Sánchez é o presidente do Corinthians



Andrés Sánchez, presidente do Corinthians, informou que o clube pagará R$ 3,5 milhões para rescindir o contrato do volante Ralf, que está fora dos planos de Tiago Nunes. Em entrevista ao “Fox Sports”, na noite da última terça-feira (21), o mandatário do Timão também informou que o meio-campista deixou de receber alguns direitos no acordo feito com o Alvinegro.

“Por lei, é obrigado a pagar o contrato inteiro. Se o jogador não abrir mão de nada, tem que se pagar o contrato 100%. Isso é lei. O Ralf não abriu mão de férias, de décimo terceiro, de fundo de garantia. E fizemos um acordo que ele tem mais ou menos R$ 3,5 milhões para receber e receberá em 24 vezes, só isso”, declarou.

Em tom ríspido, Andrés tratou de colocar um ponto final na polêmica saída do jogador, que é multicampeão pelo Corinthians. De acordo com o presidente, Ralf foi avisado que não faria parte do elenco ainda em novembro de 2019.

“Foi avisado em novembro que, infelizmente, não interessava para o treinador. Se eu interfiro no treinador, é porque eu estou me metendo no treinador. Se eu deixo o treinador fazer o que quer, é porque o treinador faz o que quer. Se renova o Danilo, é um asilo, era melhor dar uma placa, uma camiseta, festejar o Danilo. Não, é uma casa de asilo. Tira o Ralf, é um absurdo tirar o Ralf. Reclamam de tudo”, disparou.

Por fim, Andrés afirmou que o Corinthians nunca demonstrou interesse em Rony ou negociou com o Athletico-PR pelo jogador. A informação foi veiculada por diversas mídias nas últimas semana.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista 2020 na próxima quinta-feira (23), diante do Botafogo-SP, em Itaquera.