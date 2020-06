Andrés sobre volta de Jô: “Quando jogador quer, é 70% do caminho andado”

Agência Corinthians Segundo o presidente do Corinthians, Jô quer voltar ao clube



O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou que as negociações com Jô estão bem adiantadas. De acordo com o cartola, o atacante está em constante contato com a diretoria, e com vontade de voltar a atuar com a camisa do Timão.

“Sobre o Jô, vamos conversar mais para frente. Tem grandes chances de vir, até porque ele quer. Quando jogador quer, já é 70% do caminho andado”, disse, em uma live com o ídolo corintiano Basílio.

A liberação de Vagner Love para o CSKA fez com que os rumores sobre a volta do atacante brasileira aumentassem. Jô tem contrato com o Nagoya Grampus, do Japão.

Xodó da torcida, Romarinho também é especulado. Andrés explicou que uma repatriação seria bem mais complexa, e não esta sendo cogitada neste momento. “Vou falar aqui. Eu falei com o Romarinho ontem (quarta-feira), mas Romarinho tem propostas de fora e não está nos planos do Corinthians neste momento. É um grande jogador, um grande corintiano”.

O cartola disse que o clube mantém as portas abertas para outras contratações vindas das China, mas reforçou que nenhuma loucura que coloque em risco a saúde econômica da equipe, que anda mal das pernas, será feita.

“Estamos de portas abertas, mas 10% do salário que ganham lá já é inviável para qualquer clube brasileiro. Corinthians tem um teto e não vai passar desse teto”, concluiu.

* Com Estadão Conteúdo