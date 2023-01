Aos 37 anos, Fábio Santos renova com Corinthians até dezembro

Sob novo comando, o lateral-esquerdo está animado para a possível última temporada de sua carreira

Henrique Barreto/Futura Press/Estadão Conteúdo - 28/11/2021 Fábio Santos está na segunda passagem pelo Corinthians e busca ganhar novos títulos com o alvinegro



O Corinthians anunciou a renovação do lateral-esquerdo, Fábio Santos, até o fim da temporada. No ano passado, Fábio citou que não defenderia outra equipe e, se acertasse a renovação, em seguida anunciaria sua aposentadoria. Por tanto, esse deve ser seu último ano como jogador. Aos 37 anos, ele se mostrou otimista com a nova temporada. “Estou muito feliz. Todos sabem que eu me sinto em casa aqui dentro do clube, sou muito grato por tudo que vivi esses anos e com fome de viver coisas novas, de poder ganhar novamente. Tomará que possa ser um ano melhor para todos nós”, disse em vídeo divulgado pelo clube. O lateral está em sua segunda passagem pelo clube. Na primeira, entre 2011 e 2015, foram seis títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Paulistão (2012), a Recopa (2013) a Libertadores e o Mundial de Clubes (2012). Passou por Cruz Azul-MEX e Atlético Mineiro e retornou ao alvinegro em 2020.

Faz três anos que o Corinthians não conquista taças, e o jejum vem incomodando o elenco. Fábio Santos espera ajudar o técnico Fernando Lázaro, contratado em dezembro, a conduzir a equipe novamente ao todo do pódio. “A gente quer conquistar um título, faz tempo que não conquistamos e uma equipe como o Corinthians não pode ficar tanto tempo sem ganhar. Ano passado batemos na trave (perdeu a final da Copa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo) e agora temos de dar continuidade ao trabalho, abraçar esse trabalho do Fernando. A gente quer ajudar muito ele a ganhar e tem tudo para ser um ano maravilhoso. Temos trabalhando e se dedicado bastante para que isso aconteça”, disse. “Quero desfrutar o máximo possível dessa temporada e lá em dezembro a gente vê o que acontece”, concluiu. Fábio Santos tem 319 jogos pelo Corinthians com 27 gols marcados.

*Com informações do Estadão Conteúdo