Após acabar com protesto na Marginal Tietê, Gaviões faz ‘operação fura-bloqueio’ na Dutra

Torcida organizada do Corinthians viaja para o Rio de Janeiro, onde a equipe paulista enfrentará o Flamengo nesta quarta, às 21h30

Reprodução/Twitter/@vessoni Torcedores da Gaviões da Fiel abriram passagem ao som de músicas de arquibancada e retiraram faixas expostas por caminhoneiros



A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, furou na manhã desta quarta-feira, 2, um bloqueio de caminhoneiros na rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Vídeos mostram torcedores abrindo espaço na via para que o ônibus com seus componentes seguisse viajem até a capital fluminense, onde o Timão enfrenta o Flamengo nesta noite, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores cantaram músicas de arquibancada, soltaram rojões e retiraram faixas expostas em uma ponte, que pediam, entre outras coisas, “intervenção federal” no país (sem explicar como ocorreria este processo). “Primeiro ponto de bloqueio que vai para o saco”, comemorou um torcedor. Não é possível afirmar que o ato foi totalmente desmobilizado após a passagem dos corintianos. O site da Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda uma resposta.

Na noite de terça-feira, antes de a torcida iniciar sua caravana para o Rio, integrantes da Gaviões já haviam acabado com um protesto de caminhoneiros na Marginal Tietê, na Zona Norte da capital paulista. Desde ontem, quando a 35ª rodada do Brasileirão teve início, começaram a surgir informações e vídeos sobre o que os torcedores estão chamando de “operações fura-bloqueio”. A Galoucura, organizada do Atlético-MG, foi a primeira a viralizar após seu presidente, Josimar Júnior, publicar vídeos mostrando torcedores passando por um protesto durante a viagem para a capital paulista, onde o Galo enfrentou o São Paulo. Integrantes da Império Alviverde, do Coritiba, postaram nas redes sociais mensagens dizendo que os protestos “não seriam problema” durante o trajeto até Caxias do Sul — o Coxa visita o Juventude às 19h desta quarta. Os caminhoneiros iniciaram os atos na noite do último domingo, 30, em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial.

Veja as imagens da Gaviões na Dutra