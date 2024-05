Após demissão no Corinthians, Rubão diz que vai fiscalizar gestão Augusto Melo e ameaça abrir a boca

Em conversa com um seguidor no Instagram, em que foi instado a ‘jogar m***a no ventilador’, o ex-diretor respondeu: “Deixa comigo”.

Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, foi demitido e promete fiscalizar o presidente Augusto Melo, que anunciou sua saída do cargo de forma controversa. O experiente dirigente revelou que vai agitar o clube e ser um fiscalizador contra “oportunistas”. Rubão assumiu o cargo no estatuto corintiano quando Melo foi eleito, mas a relação entre os dois estava desgastada, com crises e discordâncias em negociações. Na quinta-feira, o Corinthians anunciou a saída de Gomes do cargo, deixando-o desprestigiado e indignado com a falta de respaldo. O ex-diretor questionou a decisão de Melo, que alegou pressão para demiti-lo. Rubão expôs o que considerou equívocos recentes da presidência, como comissões de patrocínio e resistência à contratação de um CEO. A oposição corintiana pediu esclarecimentos sobre acordos financeiros da diretoria.

Fora da diretoria, Rubão promete agitar o Parque São Jorge. Em uma conversa com um seguidor no Instagram, em que foi instado a “jogar m***a no ventilador”, o ex-diretor foi taxativo: “Deixa comigo”. Rubens Gomes retorna ao Conselho Deliberativo prometendo “fiscalizar e cobrar transparência” da gestão atual. Tudo, segundo ele, “em prol do Corinthians”. Sua demissão inesperada e as polêmicas envolvendo a diretoria colocam em xeque a estabilidade do clube, enquanto o ex-aliado se prepara para ser uma pedra no sapato do presidente. “Doa a quem doer.”

