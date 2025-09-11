Após passar mal na Bolívia, Hugo Souza defende pênalti e supera Dida no Corinthians

Goleiro não entrou em campo na partida das Eliminatórias, disputada a mais de 4 mil metros de altitude, mas não se sentiu bem no aquecimento; para entrar em campo em Itaquera, voltou em voo fretado

Peter Leone/O Fotográfico/Estadão Conteúdo Hugo comemora após defender pênalti na partida contra o Athletico



Hugo Souza viveu uma semana intensa. Depois de passar mal durante o aquecimento da seleção brasileira em El Alto, na Bolívia, a mais de 4 mil metros de altitude, o goleiro do Corinthians embarcou em viagem relâmpago para defender o clube contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. O esforço valeu: ele defendeu um pênalti de Gastón Benavídez no segundo tempo, garantindo a vitória por 2 a 0 e superando a marca de pênaltis defendidos por Dida no clube mosqueteiro.

O goleiro não entrou em campo na partida contra a Bolívia, sob comando de Carlo Ancelotti, mas sentiu os efeitos da altitude. Para contar com Hugo na partida decisiva, o Timão fretou um voo direto para que ele chegasse à Neo Química Arena em menos de 24 horas. “Nem joguei e passei mal no aquecimento, mas a gente tem de se adaptar. Graças a Deus cheguei a tempo”, disse Hugo Souza. “Fico feliz pelo esforço que o presidente e o Fabinho fizeram para eu poder estar aqui. Acho que eu paguei a conta.”

O pênalti defendido foi o oitavo de Hugo desde que chegou ao clube em 2024, superando os sete de Dida. Com 77 partidas disputadas, ele precisou de 18 jogos a menos que o ex-goleiro para alcançar a marca. O feito o aproxima do top 3 de goleiros do Corinthians em defesas de penalidades máximas. Além do pênalti contra o Athletico-PR, Hugo defendeu quatro cobranças em tempo normal nesta temporada, todas pelo Campeonato Paulista, incluindo dois contra o Palmeiras na final. As demais defesas ocorreram em disputas por pênaltis contra Red Bull Bragantino e Grêmio, pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, respectivamente.

Com a defesa desta quarta-feira, Hugo também ajudou a manter o Corinthians como a única equipe que ainda não sofreu gols na Copa do Brasil. Até agora, foram seis jogos sem ser vazado, incluindo partidas contra Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR. O Timão aguarda agora o vencedor de Cruzeiro e Atlético-MG para a semifinal da Copa do Brasil, buscando o quarto título na competição. O último troféu da equipe ocorreu em 2009, com Ronaldo Fenômeno como destaque no elenco.

Veja o top5 de pegadores de pênalti no Timão

Cássio (2012-2024) – 32

Ronaldo Giovanelli (1987-1998) – 27

Gilmar (1951-1961) – 11

Hugo Souza (2024-) – 8

Dida (1999-2000 e 2001-2002) – 7

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA