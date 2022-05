Árbitro relata cantos homofóbicos da torcida do Corinthians em jogo contra o São Paulo

Wilton Pereira Sampaio também relatou na súmula objetos arremessados no gramado contra jogadores do Tricolor durante o clássico deste domingo

MARCO GALVãO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do clube se posicionou sobre o caso após o término da partida



O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou cantos homofóbicos proferidos pela torcida do Corinthians durante o clássico contra o São Paulo, disputado neste domingo, 22, na Neo Química Arena. “Cânticos homofóbicos estavam sendo entoados pela torcida do Sport Club Corinthians Paulista. Neste momento, o sistema de som do estádio solicitou que os cânticos fossem paralisados. Reitero que, após a comunicação do sistema de som do estádio, a equipe de arbitragem não identificou mais os cânticos desta natureza e a partida prosseguiu”, escreveu o árbitro na súmula. Além disso, Wilton relatou que a torcida atirou objetos no gramado durante o primeiro tempo, tendo como objetivo atingir o lateral Reinaldo, do São Paulo. “Foram arremessadas moedas e um isqueiro, sem acertá-lo, vindo do local onde se encontrava a torcida do Sport Club Corinthians Paulista”, afirmou Wilton.

Após o jogo, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro, se pronunciou sobre o episódio. “A gente é totalmente contra esse tipo de canto. Hoje, todas as vezes que a torcida começou a cantar, a gente colocou no telão, a locutora do estádio reprimiu, porque a gente não acha correto, e o futebol está mudando”, disse Duílio. “A gente conversa com os torcedores, fazemos campanhas. No próprio jogo, a torcida já mudou o canto, parou de fazer a ofensa que estava fazendo. A gente tem que insistir nisso, que acabe todo tipo de discriminação. A gente está em 2022, isso tudo não faz mais sentido”, continuou. O presidente alertou ainda para a possibilidade de perda de mando de campo. Em 2021, o Fluminense foi punido com uma multa de R$ 50 mil por cantos homofóbicos entoados durante uma partida contra o Internacional pela 35ª rodada.

*Com informações do Estadão Conteúdo