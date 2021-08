Confira como foi a transmissão da Jovem Pan do jogo entre Athletico-PR x Corinthians

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Arte/Jovem Pan Assista à transmissão Athletico-PR x Corinthians ao vivo na Jovem Pan



O jogo entre Athletico-PR e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, 22. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo às 16h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP exibie a partida ao vivo e com imagens YouTube. Para acompanhar a partida com imagens entre Athletico Paranaense e Corinthians neste domingo, às 16h, basta acessar o canal Jovem Pan Esportes no YouTube e se tornar membro por apenas R$ 7,90. A narração será de Nilson Cesar, os comentários, de Vampeta, e a reportagem, de Caíque Silva. Ainda há uma outra transmissão, sem imagens, com as participações de Fausto Favara, Flavio Prado, Samy Dana, Marcio Spimpolo e Guilherme Silva. O pagamento pode ser feito diretamente com cartão de crédito. Esse é mais um passo que a Jovem Pan dá rumo ao futuro na televisão.

Torne-se membro e assista à transmissão com imagem:

Assista à transmissão sem imagem: