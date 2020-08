Atlético-MG x Corinthians marca reencontro de Arana com time do coração

Lateral esquerdo brilhou na conquista do Campeonato Brasileiro 2017 com a camisa do Alvinegro paulista

BRUNO ULIVIERI / RAW IMAGE / ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Arana conquistou três títulos com a camisa do Corinthians



O Corinthians inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro 2020 nesta quarta-feira, 12, a partir das 19h15, diante do Atlético-MG, no Mineirão, em confronto válido pela segunda rodada – o Timão não fez a primeira partida contra o Atlético-GO por estar disputando a final do Estadual. O duelo contra o Galo marcará o reencontro da equipe do Parque São Jorge com Guilherme Arana, lateral esquerdo que é torcedor fanático do Alvinegro paulista e que brilhou nos títulos do Campeonato Brasileiro e do Paulistão, ambos conquistados no ano de 2017, e fez parte do elenco campeão do nacional de 2015.

Revelado pelo Corinthians, Arana sempre se declarou ao clube e, inclusive, costumava cutucar os rivais Palmeiras e São Paulo após os clássicos, quando ainda defendia as cores do time alvinegro. Em 2017, ele se destacou, principalmente, no primeiro turno do nacional e acabou sendo vendido ao Sevilla, da Espanha, ao término da competição. Ao todo, ele somou 89 partidas com a camisa do clube, anotando 4 gols no período.

Na Espanha, Arana não foi bem e acabou sendo utilizado poucas vezes no Sevilla. O lateral-esquerdo chegou a ser emprestado para a Atalanta, mas também não emplacou e acabou voltando ao Brasil, sendo cedido ao Atlético-MG. Sob o comando de Jorge Sampaoli, ele vem brilhando, sendo um dos principais homens em campo na vitória sobre o Flamengo, na rodada inaugural do Brasileirão, no último domingo.

O confronto entre Atlético-MG e Corinthians também será o reencontro de Jô com o Atlético-MG. Campeão da Libertadores da América com o time de Belo Horizonte, em 2013, o centroavante rodou o mundo e acertou o seu retorno ao time paulista durante a paralisação provocada pela pandemia da Covid-19.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Rafael; Guga (Mariano), Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Keno, Savarino e Marrony. Treinador Jorge Sampaoli.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô. Treinador: Tiago Nunes.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Árbitro assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Árbitro assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistente 1 do VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistente 2 do VAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)