Banco promete trocar cor do logotipo na camisa do Corinthians caso bata meta de 50 mil contas

Torcida pediu pela mudança após o lançamento do novo uniforme

Nova camisa do Corinthians: torcedores pedem por logo do patrocinador em preto e branco



O BMG, patrocinador máster do Corinthians, recebeu uma avalanche de mensagens que pediam a mudança de cor no logotipo estampado na camisa do alvinegro. Após o lançamento do novo uniforme do Timão, anunciado neste fim de semana, os torcedores encheram as redes sociais do banco sugerindo a adoção do preto e branco ao invés do usual laranja.

Para que o desejo da Fiel seja atendido, porém, o banco impôs um desafio. Com o número de contas ainda abaixo do esperado no banco digital ‘Meu Corinthians BMG’, a instituição afirmou que trocará a cor assim que bater 50 mil novas contas gratuitas abertas até o dia 31 de julho.

Para incentivar a adesão, o BMG dará R$ 10 aos novos clientes, e um cupom de R$ 25 na compra da nova camisa, que está sendo comercializada com valores que vão de R$ 209,90, no modelo infantil, a R$ 249,99, no modelo torcedor. Há ainda o modelo jogador a R$ 399,99.

A cada conta aberta, o Corinthians também ganha uma fatia. O clube recebe R$ 12 milhões por temporada, e mais um valor que pode engordar o faturamento de acordo com as movimentações dos novos clientes.

Vale lembrar que o Corinthians assinou com o BMG em 2019, mas o logotipo laranja sempre despertou discordância entre os torcedores, que preferem os tradicionais preto e branco. Um modelo em preto foi vendido para torcedores, sem o aval da instituição financeira.

Novo uniforme

Com linhas inspiradas no modelo usado pela equipe em 1990, ano do primeiro título brasileiro, o Corinthians anunciou recentemente sua nova camisa. O modelo já está disponível para a compra no site oficial da equipe.