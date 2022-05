Boca Juniors x Corinthians: Vitor Pereira aposta em evolução como visitante para ir às oitavas da Libertadores 

Líder do Grupo E, o Alvinegro paulista tem sete pontos e pode garantir a sua vaga nas oitavas de final da competição com uma vitória

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira, 17, pela quinta rodada da Libertadores



Boca Juniors e Corinthians se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 17, na La Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta e penúltima rodada da Copa Libertadores da América. Líder do Grupo E, o Alvinegro paulista tem sete pontos e pode garantir a sua vaga nas oitavas de final da competição com uma vitória. Com um ponto a menos, a equipe argentina está no segundo lugar da chave e pode encaminhar a sua classificação ao mata-mata com um triunfo. Na próxima quarta-feira, vale lembrar, o terceiro colocado Deportivo Cali (Colômbia) recebe o lanterna Always Ready (Bolívia), podendo acirrar ainda mais a disputa pelas duas vagas.

Para a partida desta terça-feira, pesa a favor do Corinthians a evolução do trabalho do time sob o comando de Vitor Pereira. De acordo com as estatísticas do site de apostas Bob, o Timão não perde há seis partidas — o último revés aconteceu em 23 de abril, quando a equipe foi derrotada pelo Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. No período, o Alvinegro ganhou quatro jogos e empatou outros dois. Nos últimos seis duelos como visitante, inclusive, o clube do Parque São Jorge só perdeu uma vez.

