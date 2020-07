Mulher e filhas de Boselli tiveram covid-19, diz centroavante

Declaração foi dada pelo jogador do Corinthians em entrevista a veículo argentino

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Boselli já voltou aos treinos no Corinthians



O centroavante do Corinthians, Mauro Boselli, afirmou que sua mulher e suas filhas foram infectadas pela covid-19, mas que ele não contraiu o vírus.

A declaração foi dada ao jornal Marca En Zona, da Argentina. “Minha esposa e minhas três filhas tiveram e eu não, isso que é estranho. Estava com ela constantemente, dormia com ela toda noite, e ela teve o vírus e eu não. Isso se passou com vários companheiros, que tiveram e a mulher não”.

No retorno aos treinos, há duas semanas, o Corinthians detectou oito jogadores com o vírus. Boselli comentou o número de atletas com anticorpos diagnosticados no retorno.

“Dos 27 jogadores que fizeram o exame, deu que 13 já haviam tido o vírus e estavam curados, oito que estavam atualmente com o vírus, todos assintomáticos, e somente seis que não tivemos contato com o vírus”, acrescentou”.