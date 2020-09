Campeonato Brasileiro: Saiba onde assistir Corinthians x Bahia

Em situação parecida na tabela, times precisam dos três pontos se distanciarem da zona da degola

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Coelho comandará o Corinthians nesta quarta-feira contra o Bahia



O Corinthians recebe o Bahia na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, às 21h30, para afastar o fantasma da crise. Vindo de derrotas para o Palmeiras e para o Fluminense, o clube perdeu o técnico Tiago Nunes, demitido na semana passada, será comandado mais uma vez por Dyego Coelho, a exemplo do último domingo. Desde o fim de semana, os jogadores estão sob forte pressão da torcida, que cobra melhores resultados dentro de campo. O time ocupa a 15ª colocação na tabela, com nove pontos, e uma derrota pode significar uma aproximação ainda maior da zona de rebaixamento.

O Bahia tem situação parecida. Na última rodada, perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, em casa, na estreia de Mano Menezes, que substituiu Roger Machado. O Tricolor começa a rodada ainda acima do alvinegro, na 16ª posição, com os mesmos nove pontos.

Escalações:

Com a mão fraturada, Fagner é dúvida para o duelo. De volta ao elenco profissional, Gustavo Mantuan será opção no banco, além do recém promovido Igor Formiga e Cauê. Luan segue afastado por um estiramento na coxa, Boselli por uma entorse no tornozelo e Léo Natel com uma lesão muscular na perna esquerda. O volante Gabriel está suspenso pelo terceiro amarelo. O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner (Bruno Méndez), Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Cantillo, Ramiro (Camacho), Vital e Otero; Everaldo e Gustavo Mosquito.

O Bahia deve começar com Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore, Rodriguinho, Élber, Rossi; Gilberto. Nas redes sociais, as piadas com a possível ‘lei do ex’, quando jogadores marcam contra seus ex-clubes, já dominam os perfis de corintianos e tricolores – Juninho Capixaba, Rodriguinho e Claysson, na reserva, já atuaram pelo alvinegro, além do técnico Mano Menezes, que dirigiu o time em duas oportunidades.

Onde assistir

A transmissão será feita na TV aberta pela TV Globo. Na TV por assinatura, assinantes do Canal Premiere podem acompanhar a partida. Além de transmitir pela FM 100,9, a Jovem Pan traz a narração de Nilson Cesar, comentários de Vampeta e reportagem de Marcio Spimpolo no Panflix e YouTube.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Henrique Lima (RJ) é quem apita a partida, com auxílio de Michael Côrrea e Carlos Henrique Alves (SP). Rodrigo Nunes de Sá (RJ) fica no VAR.