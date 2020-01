Carlos Augusto, do Corinthians, é alvo de clubes italianos, afirma jornal

VILMAR BANNACH/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Augusto Corinthians



A busca do Corinthians por um lateral-esquerdo para a próxima temporada não é nenhum segredo. Carlos Augusto, uma das opções no elenco alvinegro, está sendo sondado por dois clubes italianos, segundo informações do jornalista Nicoló Schira, da Gazzetta dello Sport. Roma e Genoa teriam interesse no jovem de 20 anos.

Reserva de Danilo Avelar durante toda a última temporada, Carlos Augusto não conquistou a confiança da torcida corintiana nas oportunidades em que esteve em campo. O jovem tem em sua sombra Lucas Piton, de 19 anos, também da base do Corinthians, que desponta como um atleta com mais futuro e deve ganhar chances no decorrer da temporada 2020.

Genoa já teria enviado uma primeira proposta oficial para contar com Carlos Augusto, segundo o jornalista. A multa rescisória do lateral-esquerdo é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões). O jovem tem contrato com o Timão até o fim de 2021.

Para a lateral esquerda, o Corinthians está em vias de acertar o empréstimo de um ano de Sidcley, do Dinamo de Kiev.