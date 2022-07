Cássio brilha nos pênaltis e Corinthians elimina o Boca Juniors na Libertadores

Goleiro defendeu duas cobranças e garantiu classificação; Timão espera vencedor de Flamengo e Tolima

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Cássio foi o destaque do jogo com defesas nos 90 minutos e brilhou nos pênaltis



Foi sofrido e deu Corinthians. Nesta terça-feira, 05, em apresentação ruim nos 90 minutos, o Corinthians eliminou o Boca Juniors na Copa Libertadores e está nas quartas de final. A classificação veio nos pênaltis, por 6 a 5, depois de um 0 a 0 no placar normal. O primeiro tempo teve domínio total do Boca. Aos 18 minutos, Benedetto recebeu livre na grande área e finalizou pra fora. Dez minutos depois, a arbitragem marcou pênalti para os argentinos com auxílio do VAR. Benedetto foi para a cobrança e acertou a trave. Mesmo com o susto, a equipe do Corinthians não reagiu e continuou levando sufoco do Boca. No segundo tempo, a pressão argentina continuou forte. Aos 13 minutos, o Corinthians se lançou à frente e, no contra-ataque, Benedetto bateu por cobertura em Cássio e quase abriu o placar. Nada mudou e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, Cássio defendeu duas cobranças e deu a classificação ao Timão. Agora a equipe espera o vencedor de Flamengo e Tolima.