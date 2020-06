Cássio pensa em se aposentar no Corinthians: ‘Fábio, Marcos e Ceni são inspirações’

Jales Valquer/FotoArena/Estadão Conteúdo Cássio é um dos maiores nomes da história do Corinthians



No Corinthians desde 2012, Cássio revelou que pensa em se aposentar no clube. Em entrevista à “ESPN Brasil”, o multicampeão pelo Timão revelou que tem como como meta superar Ronaldo como o goleiro que mais vezes vestiu a camisa da equipe do Parque São Jorge. São 463 jogos até agora, contra 602 do antigo ídolo alvinegro, que defendeu o time entre 1988 e 1998.

“Eu penso, sim, em me aposentar no Corinthians. São nove temporadas pelo clube. Em 2016, eu cheguei a perder minha posição, mas aprendi com meus erros ali e espero que nunca mais aconteça. Estou chegando a 500 jogos e tenho a meta de passar o Ronaldo em número de jogos”, declarou.

Na conversa com a emissora, Cássio contou que se inspira em grandes nomes de rivais, como Marcos (Palmeiras) e Rogério Ceni (São Paulo), para ter mais tempo de Corinthians na carreira.

“O Fábio, o Marcos, o Rogério Ceni, que ficaram muito tempo em seus clubes são inspirações para mim, com certeza. Mas quero pensar ano a ano e buscar mais conquistas”, completou.

Outro tema abordado por Cássio foi o combate ao racismo. Personalidades ao redor do mundo têm se manifestado depois que, nos Estados Unidos, os protestos tomaram conta de várias cidades com a morte de George Floyd por um policial branco filmado com o joelho sobre seu pescoço. Para o goleiro corintiano, é inadmissível em 2020 ainda ter de se debater algo que não deveria nunca ter existido.

“No ano que estamos vivendo, é inadmissível viver isso. A gente vê em alguns países uma situação até muito pior do que no nosso país. Acho que o Corinthians foi correto na campanha (anti-racismo). Se todos nós nos unirmos e fizermos um pouquinho, vamos acabar com isso. Do jeito que nós vivemos, é inadmissível. Tudo o que eu puder fazer para acabar com o racismo, que vem ao longo dos anos, farei”, completou.

*Com Estadão Conteúdo