Cássio se machuca durante treino do Corinthians e passa por exames

JAVIER TORRES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio



O ano de 2020 não começou nada bem para Cássio. O goleiro do Corinthians se machucou durante o primeiro treinamento da equipe, nesta segunda-feira (6), no CT Joaquim Grava.

Cássio levou levou uma bolada em um dos dedos da mão esquerda e caiu no chão se contorcendo de dor. O goleiro foi retirado do gramado de maca. O acidente aconteceu já para o fim do treinamento, quando Cássio tentou fazer uma defesa.

O goleiro passará por exames para identificar a gravidade da lesão. O Corinthians ainda não informou muitos detalhes sobre a situação de Cássio.