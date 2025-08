CBF decide manter árbitro de vídeo no Dérbi entre Palmeiras e Corinthians

Equipe alvinegra alega que Caio Max escreveu em uma live na internet que o ‘Timão tem que se f*’, em julho de 2024; clássico acontece nesta quarta-feira (6)

Danilo Fernandes/Meu Timão CBF decidiu manter o árbitro Caio Max Augusto Vieira como VAR no clássico Palmeiras x Corinthians



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu manter o árbitro Caio Max Augusto Vieira como VAR no clássico Palmeiras x Corinthians, desta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra enviou nesta segunda-feira (4) um ofício pedindo a troca do árbitro de vídeo do Dérbi, pois, de acordo com o clube do Parque São Jorge, em julho do ano passado, Caio Max escreveu em uma live na internet que o “Timão tem que se f*”.

A CBF explicou que o perfil que escreveu a mensagem não pertence ao árbitro. A Comissão de Arbitragem alega que informou à diretoria do Corinthians, em 2024, sobre o que considera se tratar de uma “fake news”. Posto isso, a entidade entende que não existe justificativa para alterar a escala.

Após o episódio da live, Caio Max já trabalhou em duas partidas do Corinthians: a vitória por 1 a 0 contra o Santos e o empate por 0 a 0 contra o Vitória, ambas pelo Campeonato Brasileiro deste ano.

