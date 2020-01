Clayson e Sornoza são oficializados por novos clubes e deixam o Corinthians

Reprodução

Clayson e Sornoza foram anunciados por seus novos clubes na tarde desta segunda-feira (6). O atacante chega em definitivo ao Bahia. Já o meia equatoriano foi emprestado por um ano a LDU.

Clayson e Sornoza não faziam parte dos planos do técnico Tiago Nunes para a temporada de 2020 do Corinthians. Sornoza terá contrato de um ano com a LDU com opção de compra no fim da temporada. O equatoriano fez 32 partidas, um gol e 11 assistências com a camisa do Timão. Sornoza tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2022.

Já Clayson foi comprado em definitivo pelo Bahia. O Tricolor da Boa Terra pagou R$ 4 milhões para adquirir 40% dos direitos econômicos do atacante de 24 anos. Clayson assinou com o clube baiano até o fim de 2022.