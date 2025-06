Com Ancelotti no estádio, Corinthians joga mal, fica no 0 a 0 com o Vitória e ouve gritos de protesto

Técnico italiano da seleção brasileira ficou no camarote do estádio corintiano e viu seu convocado Hugo Souza fazer boas defesas; Talles Magno, em noite pouco inspirada, perdeu boas chances

Peter Leone/O Fotográfico/Estadão Conteúdo Talles Magno, do Corinthians, na partida contra o Vitória, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro



“Não é mole, não, tem que ser homem para jogar no Coringão.” Foi com esse e outros gritos de protestos que os jogadores do Corinthians deixaram o gramado de Itaquera após empate por 0 a 0 com o Vitória, uma equipe que, antes da partida pela 11ª rodada do Brasileiro, estava em crise e na zona do rebaixamento. Porém, mais uma vez o time comandado por Dorival Júnior apresentou um futebol burocrático, com poucas chances de gol, o que irritou os mais de 40 mil corintianos que se deslocaram até o estádio na zona leste de São Paulo. Ao menos Garro mostrou que continua com visão de jogo apurada. E Hugo Souza, como de praxe, fez boas defesas, o que deve ter agradado ao técnico Carlo Ancelotti, que foi à Arena para assistir à partida.

Por que o Corinthians empatou com o Vitória

Foi um time burocrático — uma marca deste começo de Dorival — e incomodou pouco o goleiro Lucas Arcanjo

Quando a bola chegou, caiu nos pés de Talles Magno, em noite pouco inspirada

Timão está sem o lesionado Yuri Alberto, perdeu Carrillo na véspera e só contou com Garro por meio tempo

Vale ressaltar a boa marcação do Vitória, que deu poucos espaços para o ataque corintiano, sobretudo Memphis

Próximos jogos