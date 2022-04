Com gol contra, Corinthians vence o Deportivo Cali por 1 a 0 na Libertadores

Primeira vitória do alvinegro ainda o mantém na lanterna do Grupo E, mas com todos da chave empatados com 3 pontos

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Jô e Piton comemoram gol contra de Caldera



O Corinthians conseguiu se reerguer da derrota da estreia e venceu na segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 13, o time recebeu o Deportivo Cali, na Neo Química Arena, e venceu por 1 a 0. A vitória foi sofrida e veio com gol contra bizarro. Os donos da casa foram bem ofensivo no primeiro tempo. Tiveram boa chance com Mantuan e Jô até chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 42, Willian cobrou falta que passou raspando a trave e ficou presa na rede pelo lado de fora, o que enganou os torcedores presentes no estádio que gritaram gol. Cássio trabalhou apenas uma vez, aos 18 minutos, quando o Deportivo chegou com perigo em cabeçada de Burdisso.

Na volta do intervalo, aos 5 minutos, Mantuan chutou cruzado, o goleiro defendeu parcialmente e a bola bateu na trave. Aos 13 minutos, Caldera fez um gol contra em rebote do goleiro De Amores e deixou o Corinthians na vantagem do placar. Depois do gol o Timão recuou e aos 30 minutos, o Deportivo mandou uma bola na trave. Aos 42 minutos, o mesmo Caldera ficou de cara com Cássio e finalizou para fora. A vitória ainda deixa o Corinthians na lanterna do Grupo E, mas agora com todos os times empatados com 3 pontos. O time do Parque São Jorge tem -1 de saldo. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Boca Juniors na terça-feira, dia 26, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.