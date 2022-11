Com gol de Yuri Alberto no fim, Corinthians vence e deixa Ceará perto da Série B

Após acertar o travessão com Renato Augusto e Róger Guedes, o Timão não desistiu e conquistou o triunfo já aos 45 minutos do segundo tempo

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto marcou para o Corinthians diante do Ceará, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro



O Corinthians foi premiado pela insistência na noite deste sábado, 5, ao derrotar o Ceará por 1 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Após acertar o travessão com Renato Augusto e Róger Guedes, o Timão não desistiu e conquistou o triunfo já aos 45 minutos do segundo tempo, com Yuri Alberto, que trombou com o goleiro João Ricardo para marcar. Já confirmado na fase de grupos da Libertadores da América 2023, o Alvinegro paulista busca terminar a competição na melhoro colocação possível. Agora com 64 pontos, o time de Vitor Pereira assume a quarta posição, mas ainda pode ser superado pelo Flamengo no domingo. A equipe cearense, por sua vez, segue na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento para a Série B. Com três pontos a menos que o Cuiabá, o Vozão pode cair para a 2ª divisão neste domingo, caso o Dourado ganhe do Palmeiras, na Arena Pantanal.