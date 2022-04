Com time reserva, Corinthians empata com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil

Timão levou gol aos 5 minutos de partida e empatou apenas aos 45; time não teve muita criação e apresentou dificuldades no ataque

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Portuguesa-RJ fez bom jogo e segurou o Corinthians, que teve dificuldades de criação e finalização



Na noite desta quarta-feira, 20, o Corinthians viajou até Londrina, no Paraná, para enfrentar a Portuguesa-RJ no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e empatou em 1 a 1. O resultado deixa tudo aberto para o duelo de volta, no dia 11 de maio, na Neo Química Arena. Visando os dois próximos confrontos, Vítor Pereira colocou uma equipe reserva e sofreu. Logo aos 5 minutos, Xavier escorregou e deu a bola para a Portuguesa. Cafu chutou na entrada da área e fez 1 a 0. Atrás do placar, o Corinthians teve que ir pra cima, mas tinha dificuldades na criação e finalização. Apenas aos 45 minutos, Jô aproveitou cruzamento de Gustavo Silva e chutou no cantinho, empatando o jogo. No segundo tempo os meninos do Corinthians não conseguiram mudar o placar e o jogo terminou em 1 a 1. No sábado, o Corinthians joga o clássico contra o Palmeiras pela 3ª rodada do Brasileirão. Enquanto a Portuguesa-RJ enfrenta o Oeste na segunda rodada da Série D, no domingo.