Com Willian inspirado, Corinthians vence o Botafogo por 3 a 1 fora de casa

Equipe de Vitor Pereira pressionou e conseguiu garantir a vitória com gols de Paulinho, Lucas Piton, Gustavo Mantuan; Diego Gonçalves descontou para o time carioca

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença de mais de 40 mil torcedores



Com uma grande atuação de Willian, o Corinthians venceu o Botafogo por 3 a 1 jogando fora de casa, no Engenhão, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. Depois de um susto no começo, o time paulista foi para cima da equipe carioca e não deu espaços para o Botafogo. Com duas assistências de Willian, Paulinho, Lucas Piton e Gustavo Mantuan garantiram o triunfo ainda no primeiro tempo. Willian se destacou para além das assistências, fazendo boas jogadas e dificultando a marcação botafoguense. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu descontar com Diego Gonçalves, que anotou o gol após o árbitro marcar pênalti para os cariocas. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Avaí enquanto o Botafogo visita o Ceará.

*Com informações do Estadão Conteúdo