Estreias estão marcadas para o dia 19 de fevereiro; Timão e Tricolor de Aço precisam passar por duas eliminatórias para chegar à fase de grupos da competição

O sorteio da Libertadores, realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, definiu os primeiros confrontos dos clubes brasileiros Corinthians e Bahia na fase preliminar do torneio em 2025. Ambos entrarão na segunda das três fases eliminatórias, disputadas em formato mata-mata, com partidas de ida e volta. O Timão enfrentará o Universidad Central, da Venezuela, estreante na competição. Já o Bahia medirá forças com o The Strongest, da Bolívia.

O primeiro jogo do Corinthians será realizado em Caracas, no dia 19 de fevereiro, e a partida de volta ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 26. Caso avance, o Timão terá pela frente o vencedor do confronto entre o Barcelona de Guayaquil (Equador) e o classificado do duelo entre o quarto representante boliviano (ainda não definido) e o El Nacional (Equador).

Já o Bahia começará sua trajetória na altitude de 3.600 metros de La Paz. O jogo de ida está marcado para 19 de fevereiro. A volta será disputada em Salvador, no dia 26, na Arena Fonte Nova. Se superar o time boliviano, o Tricolor de Aço enfrentará Boston River (Uruguai) ou Ñublense (Chile) na terceira e última fase preliminar, prevista para 5 e 12 de março.

As equipes que avançarem para a terceira fase disputarão uma das quatro vagas restantes na fase de grupos, que terá um novo sorteio marcado para o dia 19 de março. Caso os confrontos terminem empatados, a decisão será nos pênaltis.

Confira os jogos da 2ª fase:

Deportes Iquique-CHI x Independiente Santa Fe-COL

The Strongest-BOL x Bahia

Defensor-URU ou Monagas-VEN x Cerro Porteño-PAR

Bolívia 4 ou El Nacional-EQU x Barcelona-EQU

Universidad Central-VEN x Corinthians

Representante da Colômbia x Melgar-PER

Boston River-URU x Ñublense-CHI

Nacional-PAR ou Alianza Lima-PER x Boca Juniors-ARG

Veja o chaveamento da 3ª fase:

C1 : Iquique ou Santa Fe x Nacional ou Alianza Lima ou Boca Juniors

: Iquique ou Santa Fe x Nacional ou Alianza Lima ou Boca Juniors C2 : The Strongest ou Bahia x Boston River ou Ñublense

: The Strongest ou Bahia x Boston River ou Ñublense C3 : Defensor ou Monagas ou Cerro x Representante da Colômbia ou Melgar

: Defensor ou Monagas ou Cerro x Representante da Colômbia ou Melgar C4: Bolívia 4 ou El Nacional ou Barcelona x Universidad Central ou Corinthians

