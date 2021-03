Copa do Brasil: Corinthians mandará jogo contra o Retrô em Volta Redonda

Por restrições do governo de São Paulo, CBF antecipou a partida da 2ª fase e transferiu para o Rio de Janeiro

Corinthians teve seu jogo antecipado e com mudança de local



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira, 22, a remarcação de seis jogos da da Copa do Brasil, incluindo primeira e segunda fase. Por conta das restrições do governo de São Paulo, o Corinthians mandará o jogo contra o Retrô, de Pernambuco, pela segunda fase em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília). A partida foi antecipada e acontecerá no Estádio Raulino de Oliveira, casa do Volta Redonda Futebol Clube, e não mais na Neo Química Arena como estava programado inicialmente. Mesmo com o agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, a CBF já informou que não paralisará a competição. Outros cinco jogos também tiveram suas datas confirmadas, que encerram a 1ª fase. A rodada será disputada nos dias 25, 26 e 27 de março.

Confira abaixo o cronograma da Copa do Brasil para a semana:

Dia 25 de março (quinta-feira)

Porto Velho/RO x Ferroviário/CE

Volta Redonda – RJ, às 15h30

Palmas/TO x Avaí/SC

Cascavel – PR, às 15h30

Dia 26 de março (sexta-feira)

Jaraguá/GO x Manaus/AM

Volta Redonda – RJ, às 15h30

Ypiranga/AP x Santa Cruz/PE

Mesquita – RJ, às 15h30

Corinthians x Retrô/PE

Volta Redonda – RJ, às 21h30

Dia 27 de março (sábado)

Goianésia/GO x CRB/AL

Mesquita – RJ, às 15h30