Corinthians acerta venda de Júnior Urso a time dos EUA

Bruno Ulivieri/AGIF/Estadão Conteúdo Júnior Urso jogou no Corinthians por apenas uma temporada



O Corinthians finalizou nesta quinta-feira a venda de Júnior Urso ao Orlando City. O volante de 30 anos assinou contrato de quatro temporadas com o clube dos Estados Unidos, que deve anunciar a transferência ainda nesta quinta-feira. A informação foi veiculada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Os valores da negociação não foram revelados, mas especula-se que o Timão receberá cerca de R$ 3,5 milhões pela transação – em fevereiro, quando foi contratado, Urso estava livre no mercado após ter rescindido com o Guangzhou R&F, da China.

O Corinthians optou por não se opor à saída do jogador, mesmo tendo contrato com ele até o fim de 2022. O principal motivo é o alto valor salarial recebido pelo volante. A vontade do atleta, que deixou clara a vontade de morar nos Estados Unidos, também pesou.

O clube alvinegro, no entanto, já tem na mira o substituto de Júnior Urso. Trata-se do volante colombiano Victor Cantillo, do Júnior Barranquilla.