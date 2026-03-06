Corinthians anuncia a contratação do meia-atacante inglês Jesse Lingard

Sétimo reforço do clube para a temporada, jogador de 33 anos assina até dezembro e reeditará parceria com Memphis Depay, ex-companheiro de Manchester United

Rodrigo Coca / Agência Corinthians Corinthians anuncia a contratação de Jessie Lingard



O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira (6), a contratação do meia-atacante inglês Jesse Lingard, de 33 anos. O jogador, que se torna o sétimo reforço do clube para a temporada, chega ao Brasil com um contrato válido até dezembro deste ano. O acordo possui uma cláusula de renovação automática condicionada ao cumprimento de metas pré-estabelecidas.

“O mais novo louco do bando! Bem-vindo ao hospício, Jesse Lingard”, disse o Corinthians nas redes sociais.

Antes mesmo do anúncio oficial, Lingard já treinava com os novos companheiros. Na quinta-feira (5), o inglês esteve no CT Joaquim Grava para o seu primeiro dia de trabalho. Durante a sessão aberta à imprensa, o meia-atacante realizou exercícios leves com bola, separados do restante do elenco, dando início ao seu cronograma de condicionamento físico.

No Parque São Jorge, Lingard terá a oportunidade de reencontrar um velho conhecido: o holandês Memphis Depay. Os dois atuaram juntos no Manchester United, onde formaram o elenco que conquistou a Liga Europa na temporada 2016-2017, além de levantarem as taças da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa pelos Red Devils.

O jogador estava sem clube desde janeiro, após não renovar seu vínculo com o FC Seoul. Pela equipe da Coreia do Sul, Lingard disputou a última temporada do campeonato nacional, registrando dez gols e quatro assistências.

Após viver o auge de sua carreira no Manchester United e se destacar com a camisa do West Ham, o meia sofreu com quedas de produção nos últimos anos. No futebol inglês, ele também acumula passagens por Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County e Nottingham Forest. Pela seleção inglesa, disputou 32 partidas, marcando seis gols marcados e sendo titular na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Contratações para a temporada

Para reforçar o elenco que disputará a fase de grupos da Copa Libertadores, a diretoria do Corinthians trouxe o marroquino Zakaria Labyad, o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Allan e o ponta Kaio César.

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, a equipe vive um momento de confiança. Em fevereiro, o Corinthians conquistou seu primeiro título do ano ao bater o Flamengo por 2 a 0, garantindo a taça da Supercopa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Timão iniciou a campanha somando sete pontos nos quatro primeiros jogos, figurando no pelotão de frente, logo atrás dos líderes Palmeiras e São Paulo, ambos com 10.

*Com informações da AFP