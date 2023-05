Corinthians anuncia afastamento de três jogadores; veja os nomes

Atletas seguirão uma programação específica de treinos e não serão mais relacionados para os jogos

Rodrigo Coca / Agência Corinthians Balbuena atuando pelo Corinthians em 2022



O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 12, a saída de três jogadores do elenco. São eles o zagueiro Balbuena, o meio-campista Du Queiroz e o centroavante Júnior Moraes. Em nota, o clube informou que os atletas seguirão uma programação específica de treinos e não serão mais relacionados para os jogos. Com contrato de empréstimo junto ao Dínamo Moscou, da Rússia, perto do fim, Balbuena não terá o vínculo renovado e também não será comprado pelo Timão. Por outro lado, Du Queiroz tem transferência acordada para o Zenit, também da Rússia, em negociação que envolveu a ida em definitivo do atacante Yuri Alberto para o Corinthians. Em relação a Júnior Moraes, o jogador teve problemas físicos desde que voltou ao clube e não agradou aos recentes treinadores que passaram pela equipe paulista. O contrato dele com o Timão vai até o fim deste ano. O Corinthians disputa ainda três títulos na temporada. A Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Inclusive, na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco corinthiano se apresentou após a derrota por 3 a 0 para o Botafogo, na quinta-feira, 11, e deu início aos preparativos para a sexta rodada do Brasileirão. No domingo, 14, na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o São Paulo, às 16 horas. As atividades do dia tiveram início com ativação na academia para todos os atletas. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos na partida diante do Botafogo permaneceram na parte interna do CT para trabalho regenerativo. Os demais seguiram para o campo 2, onde realizaram o aquecimento sob o comando do novo preparador físico, Daniel Félix, que chegou ao clube para compor a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo. Na sequência, a comissão técnica promoveu um trabalho de organização ofensiva e um treino de enfrentamento em campo reduzido. Neste sábado, 13, pela manhã, o elenco faz a última preparação antes do Majestoso.