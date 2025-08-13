Corinthians anuncia cirurgia de hérnia de Yuri Alberto
Problema é semelhante ao que o zagueiro Gustavo Henrique passou e que o fez voltar a treinar sem restrições após cerca de dois meses; lateral Hugo também passa pelo mesmo diagnóstico e ainda está afastado
O atacante Yuri Alberto passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira (13), em São Paulo, após sentir dores abdominais. O jogador foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, foi diagnosticada uma hérnia inguinal. De acordo com comunicado do clube, o procedimento foi bem-sucedido e o camisa 9 encontra-se em recuperação ainda no hospital, com alta médica programada para quinta-feira (14).
O problema é semelhante ao que o zagueiro Gustavo Henrique passou e que o fez voltar a treinar sem restrições após cerca de dois meses, e o que o lateral Hugo também enfrenta e ainda está afastado.
Veja nota do Corinthians:
