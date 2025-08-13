Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Corinthians anuncia cirurgia de hérnia de Yuri Alberto

Corinthians anuncia cirurgia de hérnia de Yuri Alberto

Problema é semelhante ao que o zagueiro Gustavo Henrique passou e que o fez voltar a treinar sem restrições após cerca de dois meses; lateral Hugo também passa pelo mesmo diagnóstico e ainda está afastado

  • Por Nícolas Robert
  • 13/08/2025 10h52 - Atualizado em 13/08/2025 11h01
MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO BRASILEIRO A 2025, CORINTHIANS X SANTOS Yuri Alberto passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira (13), em São Paulo, após sentir dores abdominais

O atacante Yuri Alberto passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira (13), em São Paulo, após sentir dores abdominais. O jogador foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, foi diagnosticada uma hérnia inguinal. De acordo com comunicado do clube, o procedimento foi bem-sucedido e o camisa 9 encontra-se em recuperação ainda no hospital, com alta médica programada para quinta-feira (14).

O problema é semelhante ao que o zagueiro Gustavo Henrique passou e que o fez voltar a treinar sem restrições após cerca de dois meses, e o que o lateral Hugo também enfrenta e ainda está afastado.

Veja nota do Corinthians:

Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13), conduzida pelo mesmo médico.

O procedimento foi bem-sucedido e o camisa 9 encontra-se em recuperação ainda no hospital, com alta médica programada para esta quinta (14).

