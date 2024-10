Corinthians anuncia compra de Hugo Souza, ex-Flamengo

Goleiro estava emprestado ao clube paulista desde julho; Timão pagará R$ 4,7 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Hugo tem 25 anos



O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira (10) a compra do goleiro Hugo Souza, ex-Flamengo. O jogador estava emprestado ao clube paulista desde julho. O Timão está investindo mais 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Em comunicado, a diretoria alvinegra decretou a negociação: “O Sport Club Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regatas do Flamengo, de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano.” Hugo Souza soma 22 jogos pelo Corinthians, sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Além disso, se tornou uma das lideranças da equipe que luta contra o rebaixamento.