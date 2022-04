Corinthians anuncia contratação de lateral português Rafael Ramos

Indicado pelo treinador Vitor Pereira, o jogador de 27 anos, que estava no Santa Clara (Portugal), assinou contrato válido até junho de 2024 e já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID)

Olavo Guerra/Agência Corinthians Rafael Ramos (ao centro) foi anunciado como novo reforço do Corinthians



O Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira, 12, no último dia da janela de transferências, a contratação do lateral-direito Rafael Ramos. Indicado pelo treinador Vitor Pereira, o português de 27 anos, que estava no Santa Clara (Portugal), assinou contrato válido até junho de 2024 e já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Estou muito feliz de chegar aqui e ser tão bem-recebido por todos. É um clube gigante, eu já conhecia desde pequeno quando eu jogava videogame”, comentou o reforço corintiano, em entrevista ao canal oficial do clube.

Rafael Ramos, desta forma, chega para disputar posição com Fagner e João Pedro. Formado nas categorias de base do Sporting e do Benfica, o jogador iniciou sua trajetória como profissional no Orlando City, dos Estados Unidos. Em 2018, transferiu-se para o Chicago Fire, também na liga norte-americana e, no mesmo ano, foi para a Holanda defender o Twente. De lá, retornou ao seu país natal para defender o Santa Clara – último clube antes de chegar ao Timão. Até o momento, sua única taça conquista foi a da 2ª divisão do Campeonato Holandês, em 2019.