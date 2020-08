Corinthians anuncia contratação do meia Otero, ex-Atlético-MG

Jogador de 27 anos chega por empréstimo do Atlético-MG até junho de 2021

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Otero foi anunciado pelo Corinthians



O Corinthians anunciou nesta tarde a contratação do meia Otero, que pertencia ao Atlético-MG. O jogador, que estava em São Paulo desde o início da última semana para a realização de exames médicos, assinou contrato até junho de 2021, quando termina seu vínculo com o clube mineiro. “Sempre quis jogar no Corinthians. Não vejo a hora de poder entrar em campo com essa camisa e poder ajudar”, disse Otero, no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

No Atlético-MG desde 2016, Otero marcou 26 gols em 134 jogos. A eficiência na bola parada é uma das principais características do jogador, que arrisca bons chutes de longa distância. O atleta será o primeiro venezuelano a atuar com a camisa do clube.

Caso seja inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo, ele estará à disposição de Tiago Nunes para o duelo desta quarta-feira, contra o Fortaleza, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians soma quatro pontos, e ocupa a 14ª posição na tabela com dois jogos a menos.