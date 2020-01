Corinthians anuncia nono patrocinador para a temporada 2020 e prevê R$ 77 milhões em arrecadação

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (8) seu nono patrocinador para a temporada de 2020. A Midea, fabricante de ar-condicionado, vai estampar o espaço acima da numeração nas costas da camisa corintiana.

O novo patrocinador do Corinthians vai estrear no dia 15 de janeiro, na partida contra o New York City FC, pela Florida Cup. O contrato com a Midea é válido por um ano. A empresa de ar-condicionado vai substituir a Positivo, empresa de produtos de informática, que estampou a camisa do Corinthians na última temporada.

A expectativa do orçamento corintiano para 2020 é arrecadar R$ 77 milhões com patrocínios.

Corinthians oficializa nove patrocínios para 2020

Banco BMG, na barriga;

Midea, na parte superior das costas;

TOTVS, no ombro;

Ale, nas laterais, abaixo da axila;

Cartão de Todos, no ombro;

MarjoSports, nas mangas, na frente e atrás;

Hapvida, no peito;

Joli, na barra traseira da camisa;

Poty, na parte de trás do calção.