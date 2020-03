Corinthians anuncia novo patrocinador até o final de 2020

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians Luan e Janderson celebram gol do Corinthians



O Corinthians anunciou, na manhã desta quarta-feira (4), que contará com o patrocínio da Serasa Limpa Nome até o final de 2020. Através de comunicado oficial, o Timão informou que o novo patrocinador terá o nome da marca na região conhecida como omoplata da camisa, próximo ao ombro.

No primeiro movimento entre o clube a empresa, a Arena Corinthians receberá, dos dias 7/3 a 14/3, uma tenda de ofertas presencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece renegociações com desconto em dívidas. Outras 22 agências da Serasa espalhadas pelo Brasil também receberão o Feirão.

Desta forma, o Corinthians chega ao nono patrocínio em seu uniforme, sendo eles: Banco BMG (na barriga), Midea (na parte superior das costas), TOTVS (no ombro), Ale (abaixo da axila), Cartão de Todos (no ombro), MarjoSports (nas mangas), Hapvida (no peito), Joli (na barra traseira da camisa e Poty “na parte de trás do calção).