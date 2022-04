Corinthians anuncia retorno da goleira Natascha após problema cardíaco

Atleta estava afastada desde janeiro depois que detectaram alteração em exames laboratoriais

Reprodução/ Twitter Natascha Honegger Natascha está no clube desde 2021 e brigará pela titularidade com Lelê



Nesta quarta-feira, 20, o Corinthians feminino anunciou o retorno da goleira Natascha Honegger aos treinamentos depois de meses de afastamento. A atleta foi diagnosticada em janeiro com uma leve alteração no coração. Desde então, Natascha começou a avaliação do caso com o Departamento Médico do clube e na última semana realizou diversos exames laboratoriais que constataram que a alteração não coloca em risco a saúde dela. Todo esse tempo, o Corinthians listou a goleira como ‘lesionada’ a pedido da própria. Em seu perfil oficial no Twitter, Natascha contou que não queria preocupar sua família, por isso pediu sigilo do diagnóstico. “Hoje posso finalmente dizer que não tenho nada de errado com meu coração, que não há doença e que posso novamente treinar em campo. Parece que estou em um filme, ainda não percebi realmente que eu voltei a treinar”, comemorou a goleira. Natural da Suíça, Natascha se intitula “a gringa mais brasileira da Fiel” e chegou ao time em 2021, vindo do PSG. Na temporada passada participou de 11 jogos e foi campeã de tudo que disputou. Atualmente Lelê é a titular da equipe.