Corinthians aposta em ‘freguesia’ sobre o Deportivo Cali para encaminhar classificação na Libertadores 

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Corinthians comemorando vitória na Neo Química Arena



O Corinthians pode encaminhar sua vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 4, caso vença o Deportivo Cali (Colômbia), no estádio Coloso de Palmaseca, em partida válida pela quarta e antepenúltima rodada – a bola rola a partir das 21 horas (de Brasília). Líder do Grupo E com seis pontos conquistados, o Timão é seguido pelos colombianos, que somam quatro e estão na segunda posição, levando vantagem sobre o Always Ready (Bolívia) apenas no saldo de gols. Lanterna da chave, o Boca Juniors (Argentina) tem apenas três.

Para isso, o Corinthians aposta em repetir o excelente retrospecto diante do rival desta quarta. De acordo com as estatísticas do site de apostas Bob, o Alvinegro levou a melhor sobre os colombianos nas três vezes em que as equipes se enfrentaram pela Copa Libertadores da América. Em 2006, também pela fase de grupos, o Timão visitou o Cali e ganhou por 1 a 0, na rodada de abertura. No jogo do returno, disputado no Pacaembu, o triunfo dos brasileiros teve um placar mais elástico, por 3 a 0. Já nesta temporada, os corintianos comemoram ao ganhar por 1 a 0, na Neo Química Arena.

